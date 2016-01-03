У Черкаській області на Дніпрі під кригу провалився позашляховик (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, 2 січня власник позашляховика Mitsubishi виїхав на кригу на річці Дніпро. Провалившись під кригу, він не зміг самостійно виїхати на поверхню. Аби витягнути автомобіль, водій звернувся за допомогою до власника трактора МТЗ-80. Та, намагаючись витягнути позашляховик, трактор також провалився під кригу та загруз у мулі. Зрозумівши, що власними силами транспорт не звільнити, його власники звернулися до рятувальників.

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Позашляховик та трактор на берег витягли фахівці пожежно-рятувальної частини з міста Золотоноша. Встановивши спеціальну потужну лебідку, рятувальники витягли автомобіль і трактор з Дніпра на берег.

За святкові дні 2016 року черкаські рятувальники вже тричі витягували автівки, які провалилися під кригу на Дніпрі.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області 1 і 2 січня 2016 року на Дніпрі під кригу провалилися два автомобілі - легковик ВАЗ та позашляховик Nissan.