Геращенко підтвердив загибель Януковича-молодшого

Про це Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Віктор Янукович-молодший, дійсно сьогодні трагічно загинув, провалившись під лід. Бажаючи проїхатися поверхнею замерзлого озера і полоскотати, таким чином нерви, Віктор-молодший, керуючи мікроавтобусом Фольксваген Multivan, наїхав на видиму під снігом межу між старим і новим льодом. Машина почала провалюватися під лід, завалившись на бік, на бік водія», - написав депутат.

Читайте такожУ Росії на Байкалі загинув Янукович-молодший

"П'ятеро пасажирів, які були в авто з Віктором, встигли вибратися з машини. З них четверо навіть ніг не замочили. П'ятого вже витягали з ополонки. За словами очевидців трагедії з якими говорило моє джерело, Віктор заїхав на лід пристебнутий ременем і коли машина перехилилася на бік водія, втратив дорогоцінні секунди на те, щоб відстебнутися. У той же час водійські двері вже не могли бути відкриті, бо були затиснуті між мікроавтобусом і льодом", - додав він.

Посилаючись на власне джерело Геращенко повідомив, що через кілька годин тіло Віктора Януковича спливло на поверхню ополонки, що, "судячи з усього свідчить, що він зміг відстебнутися і покинути мікроавтобус, коли він йшов на дно, але йому не вистачило повітря для того, щоб вибратися на поверхню".