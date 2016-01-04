Синоптики розповіли, коли з України підуть люті морози

На 5 січня синоптики прогнозують в Україні невеликий сніг, вдень на півдні з дощем, місцями ожеледь, лише у східних областях без опадів, передає "Ліга. Новости".

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

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У цілому очікується поступове підвищення температури повітря. На Правобережжі, Херсонщині та в Криму вночі до -9-14, вдень до -3-8 морозу, на півдні та крайньому заході місцями до 0°. На решті території ще утримається холодна погода: вночі -15-20, місцями -23 морозу, вдень -8-13 морозу.

У Києві - невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледь; температура повітря вночі -12-14, вдень -6-8 морозу.