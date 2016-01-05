Синоптики оголосили штормове попередження по всій території України
08:15, 05 січня 2016Суспільство
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Синоптики оголосили на сьогодні штормове попередження по всій території України.
Синоптики оголосили штормове попередження / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Вдень 5 січня у південній частині окремі пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця", - зазначили синоптики.
Читайте такожВ Одесі оголошено штормове попередження Крім того, штормове попередження оголошено на Київщині.
Вчора УНІАН повідомляв, що з 5 січні в Україні в цілому очікується поступове підвищення температури повітря.
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