Синоптики оголосили штормове попередження по всій території України

08:15, 05 січня 2016
Суспільство
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Синоптики оголосили на сьогодні штормове попередження по всій території України.

Зима, погода, снег / Фото УНИАН

Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"Вдень 5 січня у південній частині окремі пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця", - зазначили синоптики.

Читайте такожВ Одесі оголошено штормове попередження Крім того, штормове попередження оголошено на Київщині.

Вчора УНІАН повідомляв, що з 5 січні в Україні в цілому очікується поступове підвищення температури повітря.

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