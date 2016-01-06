На Донбасі зростає невдоволення серед населення діями самопроголошених ватажків – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

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«У тих, хто повівся на ефемерні ідеали віртуального «руського міра», поступово відкриваються очі та починає працювати елементарна логіка… Яскравим прикладом є події, які останнім часом розгортаються навколо тимчасово окупованого кремлівськими найманцями н.п. Комінтернове, що неподалік Маріуполя. Вже зараз місцеві мешканці цього селища остаточно усвідомили, що, не дивлячись на розбіжності у політичних поглядах та ідеалах, бути у складі єдиної України значно краще, ніж стати рабами організованих злочинних угрупувань, яких курує влада РФ», - йдеться у повідомленні.