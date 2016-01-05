Місія ОБСЄ помітила у Комінтерновому 15 бойовиків "ДНР"

Як йдеться у звіті місії від 4 січня, опублікованому сьогодні, представники ОБСЄ продовжували спостерігати за ситуацією із безпекою у Комінтерновому, що розташоване за 23 км на північний схід від Маріуполя.

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Спостерігачі зазначають, що вибухові пристрої, які раніше були встановлені з боку південно-західного в'їзду у селище, неподалік блокпосту українських Збройних сил, були видалені. Це створило можливість для наближення до селища із заходу.

"У Комінтерновому Спеціальна моніторингова місія спостерігала спокійну ситуацію і звернула увагу на присутність приблизно 15 озброєних членів "ДНР" та декілька оснащених озброєнням транспортних засобів (БМП-2 та БТР)", - йдеться у звіті.

В той же час представники ОБСЄ заявляють, що не змогли потрапити до Комінтернового зі східного боку селища, тому що "озброєні члени "ДНР" відмовили СММ у доступі до нього на блокпосту неподалік контрольованого "ДНР" селища Заїченко (26 км на північний схід від Маріуполя)".

Також інструктори ОБСЄ відвідали село Водяне (19 км на північний захід від Маріуполя, 4 км на південний схід від Комінтернового), де не побачили будь-яких озброєних або цивільних осіб. Разом з тим спостерігачі помітили Державний Прапор України на маленькому житловому будинку.

Під час перебування в районі Комінтернового місія ОБСЄ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, проросійські терористи наприкінці грудня минулого року захопили Комінтернове.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що таким чином бойовики намагалися спровокувати сили АТО піти у наступ та порушити Мінські угоди щодо припинення вогню.