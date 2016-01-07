Через негоду рух на частині доріг Одеської та Запорізької областей перекрито

Про це повідомляє прес-служба управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

"З метою недопущення аварійних ситуацій на автодорогах Запорізької області та Одеської області обмежено рух вантажного, великовагового, великогабаритного та пасажирського транспорту", - йдеться в повідомленні.

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Обмеження діють на наступних ділянках автомобільних доріг:

– автодорога М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта – від м. Запоріжжя до кордону Херсонської області;

– автодорога М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ – від кордону Херсонської області до кордону Донецької області;

– автодорога Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ – від м. Енергодар до м. Бердянськ;

– автодорога Т 08-03 Запоріжжя-Маріуполь – від м. Запоріжжя до кордону Донецької області.

Також в Нацполіції зазначили, що рух обмежать на дорогах територіального, обласного та місцевого значення у наступних районах: Запорізькому, Оріхівському, Гуляйпільському,Пологівському, Куйбишевському, Розівському, Бердянському, Приморському, Чернігівському, Приазовському, Мелітопольському, Токмацькому, Михайлівському, Веселівському, Якимівському, В. Білозірському, К.-Дніпровському, Василівському.

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Крім того, обмеження діють на всіх напрямках мережі доріг загального користування Одеської області.

"Правоохоронці нагадують водіям про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху. В умовах снігопаду необхідно користуватися ближнім світлом фар, дотримуватися швидкісного режиму та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки", - наголосили в поліції.

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Нагадаємо, що за повідомленням Гідрометцентру України, 7-8 січня в Україні очікуються складні погодні умови – сніг, хуртовини, замети, дощ та ожеледь, температура повітря – до 5 градусів морозу.