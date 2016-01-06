На Різдво Україну накриє циклон, сьогодні на Київщині оголошено штормове попередження

Вдень 6 січня на дорогах місцями ожеледиця, повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Зазначається, що у зв'язку з переміщенням активного циклону 7-8 січня в Україні очікуються складні погодні умови: в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, 8 січня і в Сумській областях сильний сніг та мокрий сніг, хуртовини, замети.

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У південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях сильний дощ та мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях помірний сніг, місцями хуртовина. Посилення вітру (крім заходу та півночі) до 15-20 м/с; на дорогах країни ожеледиця.