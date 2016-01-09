В Україні через негоду залишаються знеструмленими більше 140 населених пунктів

У семи областях України через негоду залишаються знеструмленими 142 населених пункти.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, на Полтавщині немає електропостачання у 72-х населених пунктах, на Кіровоградщині – у 38-ми, на Одещині – у 17-ти, на Миколаївщині – у 7-ми, на Черкащині – у 6-ти, на Дніпропетровщині – в одному та на Донеччині – в одному.

Протягом 8 січня відновлено електропостачання 126 населених пунктів у трьох областях: в Одеській – 90, у Донецькій – 21, у Дніпропетровській – 15, що були знеструмлені 7 та 8 січня внаслідок складних погодних умов (налипання мокрого снігу, обледеніння), через спрацювання систем захисту ліній електропередач.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.