Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди
10:48, 08 січня 2016Суспільство
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Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди.
До кінця дня, 8 січня, сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-18 м/с / фото: УНІАН
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«До кінця доби 8 січня сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-18 м/с, місцями снігові замети, на дорогах ожеледиця», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, через негоду в Україні знеструмлено 117 населених пунктів.
Синоптики обіцяють різкі зміни температури протягом тижня
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