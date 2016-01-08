Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди

Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди.

Про це повідомляє Український гідрометцентр. «До кінця доби 8 січня сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-18 м/с, місцями снігові замети, на дорогах ожеледиця», - йдеться в повідомленні. Читайте такожЧерез негоду рух на частині доріг Одеської та Запорізької областей перекрито Як повідомляв УНІАН, через негоду в Україні знеструмлено 117 населених пунктів.

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