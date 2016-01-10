У Кіровограді пройшов мітинг за присвоєння місту "української назви"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 12 години на площі Героїв Майдану зібралися близько 100 прихильників присвоєння місту "української назви". Люди тримали в руках червоно-чорні та політичні прапори. Учасники акції поклали свічки до пам'ятної стели героям Небесної Сотні, а потім перейшли на площу перед міською радою та провели невеликий мітинг.

Мітингувальники відкрито не заявляли про підтримку якогось одного варіанту українського назви.

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"Ні Кіровограда, ні Єлисаветграда не буде. Ми виступаємо за українську назву. Організатори флеш-мобу «Ні Інгульську» відмовилися від свого заходу, але ми прийшли відстояти свою позицію, яка полягає в підтримці української назви", - заявили учасники акції.

Попередньо на сьогодні був анонсований мітинг противників перейменування міста на Інгульськ. Проте організатори вирішили його не проводити.

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