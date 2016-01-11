В Україні зареєстрували понад мільйон переселенців

Станом на 11 січня з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 1 млн. 14 тис. 583 особи.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у тому числі з Донецької і Луганської областей - 992 тис. 871 особа (за добу – 2 особи), з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь - 21 тис. 712 осіб, з яких 166 тис. 418 дітей та 499 тис. 630 інвалідів і осіб похилого віку.

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«Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (247 тис. 872 особи), Харківській (209 тис. 160 осіб), Донецькій (116 тис. 618 осіб), Дніпропетровській (86 тис. 669 осіб), Запорізькій (67 тис. 267 осіб), Київській (47 тис. 819 осіб) областях та у м. Києві (39 тис. 047 осіб)», - йдеться у повідомленні.

В той же час, найменша кількість переселенців - у Тернопільській (2 тис. 729 осіб), Чернівецькій (2 тис. 757 осіб), Рівненській (3 тис. 406 осіб), Закарпатській (4 тис. 058 осіб), Івано-Франківській (4 тис. 069 осіб) та Волинській областях (4 тис. 504 особи).

В ДСНС наголошують, що місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

«На цей час визначено 659 об’єктів різної форми власності, в яких можливе розміщення 11 тис. 178 внутрішньо переміщених осіб», - додали у відомстві.