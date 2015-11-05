Факт народження або смерті особи на тимчасово окупованій території встановлюватимуть за 24 години - рішення Ради

Верховна Рада Україна ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України»(реєстраційний номер 3171). За дане рішення проголосувало 300 із 361 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний законопроект внесений урядом України та входить до пакету законопроектів, що стосуються зобов’язань України із лібералізації візового режиму з ЄС.

Ним вносяться зміни до Кодексу вноситься нова стаття 259-1, яка передбачає, що заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їх представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами цієї території України незалежно від місця проживання заявника.

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана будь-якою особою до суду за межами цієї території України.

Змінами передбачено, що справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються протягом 24 годин з дня надходження відповідної заяви до суду. При цьому голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зазначив, що такий термін є досить коротким і в результаті суди не встигатимуть ухвалювати рішення. За його словами, доцільно було б визначити такий термін в 2-3 дні. Він додав, що ця норма має бути змінена при підготовці до другого читання.

Проектом закону також вносяться зміни до статті 367 ЦПК, передбачаючи негайне виконання рішення суду у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України.