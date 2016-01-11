Американський актор, який підтримав окупацію Криму, отримав громадянство Сербії
15:27, 11 січня 2016Суспільство
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Американський актор, продюсер, сценарист, режисер і музикант Стівен Сігал отримав сербське громадянство.
Сігал отримав громадянство Сербії / wikipedia.org
Голлівудський актор нещодавно двічі був у Сербії, де він зустрівся з вищим керівництвом країни, передає РТС.
Сігал після недавньої зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Вучичем сказав, що зробить все, щоб просувати імідж Сербії, яку він вважає своєю батьківщиною.
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Популярний актор також висловив бажання відкрити клуб айкідо в Белграді.
Варто зазначити, що Сігал неодноразово приїжджав до Росії, а також зустрічався з Путіним.
Нагадаємо, в серпні 2014 року актор відвідав окупований Крим.
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