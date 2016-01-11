Американський актор, який підтримав окупацію Криму, отримав громадянство Сербії

Голлівудський актор нещодавно двічі був у Сербії, де він зустрівся з вищим керівництвом країни, передає РТС.

Сігал після недавньої зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Вучичем сказав, що зробить все, щоб просувати імідж Сербії, яку він вважає своєю батьківщиною.

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Популярний актор також висловив бажання відкрити клуб айкідо в Белграді.

Варто зазначити, що Сігал неодноразово приїжджав до Росії, а також зустрічався з Путіним.

Нагадаємо, в серпні 2014 року актор відвідав окупований Крим.