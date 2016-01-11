Порошенко анонсував підвищення вдвічі зарплат військових вже цього місяця

Про це глава держави повідомив сьогодні піж час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.

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«В межах ухваленого бюджету планується підвищити вже цього місяця грошове забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом більш як в два рази і для офіцерів військової ланки також вдвічі», - заявив Порошенко.

Також, за словами президента, суттєво покращиться грошове забезпечення мобілізованих.

Раніше сьогодні Порошенко заявив, що в Україні перебуватимуть у боєготовності близько 200 військових частин та підрозділів. «Передбачається завершити формування нових і оптимізувати та наростити бойові спроможності існуючих військових частин. За рівнем підготовки планується тримати боєготовими близько 200 бойових військових частин та підрозділів», - наголосив президент.