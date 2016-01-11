Порошенко анонсував підвищення вдвічі зарплат військових вже цього місяця
Президент України Петро Порошенко анонсує збільшення вдвічі зарплати контрактникам та офіцерам вже цього місяця.
Про це глава держави повідомив сьогодні піж час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.
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«В межах ухваленого бюджету планується підвищити вже цього місяця грошове забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом більш як в два рази і для офіцерів військової ланки також вдвічі», - заявив Порошенко.
Також, за словами президента, суттєво покращиться грошове забезпечення мобілізованих.
Раніше сьогодні Порошенко заявив, що в Україні перебуватимуть у боєготовності близько 200 військових частин та підрозділів. «Передбачається завершити формування нових і оптимізувати та наростити бойові спроможності існуючих військових частин. За рівнем підготовки планується тримати боєготовими близько 200 бойових військових частин та підрозділів», - наголосив президент.