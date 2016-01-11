Порошенко: У боєготовності знаходитимуться близько 200 військових частин і підрозділів

В Україні перебуватимуть у боєготовності близько 200 військових частин та підрозділів.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні піж час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.

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«Велика увага також буде приділятися створенню спеціальних операцій,… відновленню бойового складу військово-морських сил України, розвитку високомобільних десантних військ», - зазначив глава держави.

«Передбачається завершити формування нових і оптимізувати та наростити бойові спроможності існуючих військових частин. За рівнем підготовки планується тримати боєготовими близько 200 бойових військових частин та підрозділів», - додав Порошенко.

«Проведення інтенсивної бойової підготовки визнано пріоритетним у фінансуванні всіх родів та видів ЗСУ», - додав президент.