У районі АТО на хабарі "погоріли" два співробітники СБУ (фото)

18:27, 11 січня 2016
Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО затримала за хабар двох своїх співробітників у районі проведення антитерористичної операції.

сбу / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час контролю за пропускним режимом на блокпостах у місті Волноваха оперуповноважені спецслужби – лейтенант та старший лейтенант – вимагали гроші у чоловіка під час перетину ним лінії розмежування.

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«Здирників затримано під час отримання 20 тисяч гривень неправомірної вигоди», - йдеться в повідомленні.

На підставі матеріалів Управління внутрішньої безпеки СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою сил антитерористичної операції затримали командира однієї з військових підрозділів, який вимагав гроші від підлеглих за оформлення матеріальної допомоги.

sbu.gov.ua

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