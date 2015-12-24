Командира підрозділу у зоні АТО спіймали на хабарі за оформлення матдопомоги бійцям
Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою сил антитерористичної операції затримали командира одного з військових підрозділів, який вимагав гроші від підлеглих за оформлення матеріальної допомоги.
Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України.
"Правоохоронці затримали капітана разом із спільником – сержантом тієї ж частини – під час отримання десяти тисяч гривень від підлеглих. Співробітники спецслужби з’ясували, що "такса" хабарників становила 50% від суми нарахованої допомоги", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а капітан та сержант утримуються під вартою.
Нагадаємо, у листопаді командир роти Національної гвардії був затриманий за отримання хабара в розмірі 1500 євро. Майор Нацгвардії затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 368 КК України.