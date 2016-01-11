Сильні дощі перетворили вулиці Маріуполя на річки (фото, відео)

Сильний дощ, який почався в Маріуполі ввечері 10 січня і продовжився сьогодні вдень, перетворив вулиці міста на «ріки».

Через рясні опади зливоприймачі не справляються з великою кількістю води, пишуть Новости Донбасса.

У місті обмежено рух транспорту, вулицями течуть потоки води, у дворах утворилися непрохідні калюжі. Під загрозою затоплення опинилися селища Гавань і Слобідка.

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«Для усунення скупчення води на дорогах залучено відкачуючу техніку міськводоканалу і тепломережі. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, проте, для повної ліквідації наслідків опадів потрібен час», - повідомив заступник міського голови Михайло Когут.

У місті оголошено штормове попередження.