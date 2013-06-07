Сильний дощ добряче підтопив Одесу (фото, відео)
13:17, 07 червня 2013Суспільство
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Сильний дощ заливає Одесу. У центрі міста через дощ практично зупинено вуличний рух.
Одесские улицы основательно подтопило / Фото : 048.ua
Пересип затопило, дощ посилився і в селищі Котовського. Заливає Митну площу, проте Балківська ще проїзна.
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Як повідомили 048 очевидці, деякі вулиці сильно підтопило.
Фото : 048.ua
Сильний дощ заливає центр міста і Фонтан. Також на зливу скаржаться жителі Південного та передмістя Одеси у бік Миколаєва.
Нагадаємо, вчора, разом зі штормовим попередженням про сильні дощі та грози, влада попросила одеситів і гостей міста по можливості залишатися вдома, не паркувати автомобілі під деревами.
Зараз у центрі міста через дощ практично зупинено вуличний рух.
Відео: Youtube, andrmasarik
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