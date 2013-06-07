Сильний дощ добряче підтопив Одесу (фото, відео)

Пересип затопило, дощ посилився і в селищі Котовського. Заливає Митну площу, проте Балківська ще проїзна.

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Як повідомили 048 очевидці, деякі вулиці сильно підтопило.

Сильний дощ заливає центр міста і Фонтан. Також на зливу скаржаться жителі Південного та передмістя Одеси у бік Миколаєва.

Нагадаємо, вчора, разом зі штормовим попередженням про сильні дощі та грози, влада попросила одеситів і гостей міста по можливості залишатися вдома, не паркувати автомобілі під деревами.

Зараз у центрі міста через дощ практично зупинено вуличний рух.

Відео: Youtube, andrmasarik