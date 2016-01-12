На Львівщині гірники перекрили міжнародну трасу (фото)

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, на даний час понад 300 гірників, які приїхали на 6 автобуса, на пішохідному переході у селі Смереків Жовтівського району безперервно ходячи по переходу перекрили рух автотранспорту.

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На даний час порушень громадського порядку не зафіксовано. Автомобілі екстрених служб і швидкої допомоги протестувальники пропускають.

Учасники акції скандують: “Поверніть заборговану зарплату!” та “Вимагаємо зароблених коштів!”.

На місці працюють правоохоронці.

Управління безпеки дорожнього руху дорожньо-патрульної служби Національної поліції України звертається до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок у даному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Червоноградська прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування за фактом невиплати зарплати шахтарям підприємства «Львіввугілля» за ознаками ч.1 ст. 175 КК України. За даними прокуратури, йдеться про близько 70 млн грн які не отримали працівники підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за листопад та грудень 2015 року.

Того ж дня під час позмінних зборів на шахтах підприємства прийняли рішення провести 12 січня акцію протесту з перекриттям внутрішніх обласних доріг та біля митних переходів на кордоні з Польщею, вимагаючи виплати боргів по зарплаті.

З 2 січня через невиплату зарплати триває стихійний страйк гірників шахти «Степова» - найбільшої шахти «Львіввугілля".