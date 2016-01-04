Прокуратура Львівщини почала розслідувати факти невиплати зарплати гірникам

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, Червоноградською місцевою прокуратурою 4 січня відкрито кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної плати за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

У відомстві зазначили, що йдеться про близько 70 млн грн. заборгованої зарплати, яку не отримали працівники підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за листопад та грудень 2015 року.

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Досудове розслідування проводиться слідчим відділом Сокальського відділу поліції та перебуває на контролі в Червоноградській місцевій прокуратурі.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив УНІАН, що гірники 4 січня під час позмінних зборів на шахтах підприємства прийняли рішення провести 12 січня акцію протесту з перекриттям внутрішніх обласних доріг та біля митних переходів на кордоні з Польщею, вимагаючи виплати боргів по зарплаті.

За його словами, мета акції - привернути увагу до проблеми міжнародної громадськості, оскільки гірники не вірять керівництву паливно-енергетичного комплексу країни в тому, що воно буде вирішувати проблеми галузі.

На даний час шахтарям «Львіввугілля» заборгували 78% заробітної плати за листопад та 100% - за грудень 2015 року.

«З 2 січня триває стихійний страйк гірників шахти «Степова» - найбільшої шахти ДП «Львіввугілля», підтримку і солідарність їм висловили під час сьогоднішніх зборів всі колективи шахт. Тому було прийнято рішення провести 12 січня масштабну акцію до якої, очевидно, долучаться і гірники Волині. Станом на 4 січня повністю страйкують гірники шахти «Степова», – наголосив Волинець.