ФСБ подарувала Поклонській ікону Богородиці "для захисту прокуратури"

"До друзів ходять з подарунком. Так як у прокуратури немає своїх спеціальних військових підрозділів, то ми даруємо прокурору Богородицю (ікону) для захисту прокуратури", — сказав Палагін на урочистій церемонії з нагоди Дня працівника прокуратури РФ, повідомляє РИА Новости.

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Він вважає, що "з ризиком для життя прокурори Криму виконують гідно і надійно свій службовий обов'язок".