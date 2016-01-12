ФСБ подарувала Поклонській ікону Богородиці "для захисту прокуратури"
15:16, 12 січня 2016Суспільство
166 0
"Прокурору" анексованого Криму Наталії Поклонській подарували ікону від "кримського управління ФСБ Росії". Подарунок Поклонській вручив особисто начальник "кримського управління ФСБ" Віктор Палагін.
REUTERS
"До друзів ходять з подарунком. Так як у прокуратури немає своїх спеціальних військових підрозділів, то ми даруємо прокурору Богородицю (ікону) для захисту прокуратури", — сказав Палагін на урочистій церемонії з нагоди Дня працівника прокуратури РФ, повідомляє РИА Новости.
Читайте такожПоклонська запропонувала директору зоопарку в Ялті сісти в клітку на знак протесту
Він вважає, що "з ризиком для життя прокурори Криму виконують гідно і надійно свій службовий обов'язок".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter