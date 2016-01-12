У Міноборони РФ заявили про формування трьох нових дивізій "на західному напрямку"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Шойгу сказав на селекторній нараді з керівництвом російських Збройних Сил.

«Не можу не зупинитися на дуже важливому завданні з формування цього року трьох дивізій на західному напрямку. Це також завдання дуже важливе», - сказав Шойгу.

Він наголосив, що необхідно не тільки сформувати ці з‘єднання, а й облаштувати місця постійної дислокації, зокрема, створити відповідні полігони, місця для зберігання техніки та проживання особового складу.

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За його словами, «особливу увагу слід приділити відстеженню та аналізу військово-політичної обстановки у світі, а також своєчасного реагування на її зміни». Важливо також продовжити переоснащення Збройних Сил, успішно освоювати і якісно застосовувати сучасну техніку.

«Цього року доведеться підняти рівень оснащеності військ новітнім озброєнням із 47 до 51%. Підвищити частку справної техніки з 89 до 92 відсотків», - сказав Шойгу.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Міноборони Росії приступило до будівництва двох нових військових баз біля кордонів України. Зокрема, в місті Богучар Воронезької області, розташованому за 45 кілометрів від кордону з Луганською областю України. Міноборони РФ має намір перетворити старий військовий склад у Богучарі на велику базу з десятками будівель і споруд, розрахованими на розміщення більш як 1,3 тис. одиниць бойової техніки і більш як 5,2 тис. військовослужбовців.

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Будівництво іншої військової бази планується поблизу населеного пункту Валуйки в Білгородській області, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Луганською областю України. Загальна територія військового містечка, розрахованого приблизно на 3 тис. 500 військовослужбовців, становитиме 300 гектарів.