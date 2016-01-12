З початку жовтня на грип та ГРВІ захворіли 2,2 мільйони українців

З початку епідеміологічного сезону (з 1 жовтня 2015) і по 10 січня поточного року в Україні зареєстровано 2,2 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила керівник державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ» Любов Некрасова.

За її словами, в середньому у державі цей показник становить 570 осіб на 10 тисяч населення.

«5,7% населення за цей період перехворіли на грип та ГРВІ. Найбільший показник захворюваності зараз у Київській області – 938 осіб на 10 тисяч населення. У Києві цей показник – 850 осіб на 10 тисяч», - повідомила Некрасова.

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Найменша кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ, за її словами, зареєстрована у Закарпатській області – 338 осіб на 10 тисяч, у Тернопільській області – 341 особа на 10 тисяч та у Харківській області - 216 осіб на 10 тисяч.

Загалом по Україні, з попередніми діагнозами грип та ГРВІ, госпіталізовано 76 тис. 946 осіб, що становить 3,5% від всіх, хто захворів. 76% госпіталізованих – діти до 17 років.

«У порівнянні з попередніми епідсезонами, на сьогодні на 14,3% захворюваність вища», - додала Некрасова і зазначила, що протягом останнього тижня на грип та ГРВІ захворіли 123 тис 789 осіб.