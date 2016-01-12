З 1 жовтня 2015 року від ускладнень внаслідок захворювань на грип та ГРВІ померло 25 осіб - МОЗ

17:30, 12 січня 2016
Суспільство
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В Україні з початку епідеміологічного сезону, з 1 жовтня 2015 року по 10 січня поточного року, від ускладнень внаслідок захворювань на грип та ГРВІ померло 25 осіб.

newsru.co.il

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила керівник державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ» Любов Некрасова.

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За її словами, в Одеській області за цей період померли 15 осіб, у Вінницькій - 7, у Харківській - 1, у Київській - 2. Серед них - 5-річна дитина, 23 особи віком від 30 до 64 років та 65-річна особа.

За офіційними даними, 20 осіб померли від ускладнень, викликаних захворюванням на грип типу А (H1N1), а 5 осіб у Вінницькій області - від ускладнень, викликаних грипом типу В.

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