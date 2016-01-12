З 1 жовтня 2015 року від ускладнень внаслідок захворювань на грип та ГРВІ померло 25 осіб - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила керівник державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ» Любов Некрасова.

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За її словами, в Одеській області за цей період померли 15 осіб, у Вінницькій - 7, у Харківській - 1, у Київській - 2. Серед них - 5-річна дитина, 23 особи віком від 30 до 64 років та 65-річна особа.

За офіційними даними, 20 осіб померли від ускладнень, викликаних захворюванням на грип типу А (H1N1), а 5 осіб у Вінницькій області - від ускладнень, викликаних грипом типу В.