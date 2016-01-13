Українців попередили про погіршення погодних умов 15-16 січня

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook.

«15 січня вранці та вдень у західній половині, протягом 16 січня в більшості областей ускладнення погодних умов», - йдеться у повідомленні.

Завтра, 14 січня, на території країни утримається хмарна погода з проясненнями.

Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім півдня та крайнього сходу, невеликий сніг, на Закарпатті та в Карпатах вночі помірний сніг.

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На дорогах, крім півдня країни, ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 9° морозу, в Криму близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 2-7° тепла.

У Києві завтра хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

На високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей 13-14 січня зберігатиметься підвищена лавинна небезпека (ІІІ ступінь), йдеться в повідомленні.