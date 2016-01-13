У Кучми заявили, що контактна група домовилася звільнити понад 50 полонених з обох сторін

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання групи.

«Особливу увагу було приділено питанню повернення українських громадян із полону. За ініціативою України всі сторони дійшли взаємної згоди найближчим часом звільнити понад 50 осіб із обох сторін, - у першу чергу, поранених, важко хворих і жінок»,- написала Оліфер.

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Вона зазначила, що Міжнародні гуманітарні організації, зокрема, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, повинні бути допущені до ув'язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі на непідконтрольної Україні частині Донбасу. Також МКЧХ має бути допущений до українських громадян, які незаконно утримуються в окремих районах Донецької та Луганської областей. «Представники окремих районів Донецької та Луганської областей неодноразово обіцяли це зробити, але поки не виконали своїх зобов'язань»,- зазначила Оліфер.