Порошенко дав першу в новому році прес-конференцію (подію завершено)

15:10, 14 січня 2016
Суспільство
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Президент відповів на питання журналістів.

Фото УНИАН

Сьогодні, 14 січня, в Мистецькому Арсеналі президент України Петро Порошенко проводить першу у цьому році прес-конференцію.

Вона розпочнеться о 15:00.

Раніше повідомлялось, що чергова велика прес-конференція Порошенка відбудеться в січні. У свою черго речник президента Святослав Цеголко підкреслив, що минулого року Порошенко дав близько 90 брифінгів та прес-конференцій.

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