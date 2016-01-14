Порошенко дав першу в новому році прес-конференцію (подію завершено)

Сьогодні, 14 січня, в Мистецькому Арсеналі президент України Петро Порошенко проводить першу у цьому році прес-конференцію.

Вона розпочнеться о 15:00.

Раніше повідомлялось, що чергова велика прес-конференція Порошенка відбудеться в січні. У свою черго речник президента Святослав Цеголко підкреслив, що минулого року Порошенко дав близько 90 брифінгів та прес-конференцій.