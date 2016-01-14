Порошенко має намір у 2016 році відновити український суверенітет над Донбасом

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у 2016 році має відбутись поновлення українського суверенітету над тимчасово окупованими районами Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції в Києві.

«В межах тих повноважень та сфери відповідальності, які надані мені в парламентсько-президентській моделі, я визначив наступні пріоритети на 2016 рік. Насамперед, це забезпечення миру і, наголошую, повернення України на Донбас. У 2016 році має відбутись поновлення нашого суверенітету над окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», - наголосив президент.