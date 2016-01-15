Японські журналісти незаконно відвідали окупований Крим - прокуратура

Про це йдеться на сайті прокуратури Автономної республіки Крим, яку після окупації півострова Російською Федерацією передислоковано до Києва.

"За результатами проведеного моніторингу засобів масової інформації встановлено, що, незважаючи на існуючу заборону, в порушення міжнародних санкцій на тимчасово окуповану територію півострова Крим прибули журналісти японської телерадіомовної корпорації «NHK». Вказані особи 12.01.2016 відвідали Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» в місті Ялта, де взяли участь у зйомках документального фільму «Россия сегодня»", - наголошується в повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що згідно з законом «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», встановлено особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої території півострова Крим, яка є невід’ємною частиною території України.

"Таким чином, журналісти японської телерадіомовної корпорації «NHK» незаконно потрапили на територію окупованого півострова", - наголошується у повідомленні.

За вказаним фактом 13 січня 2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Матеріали кримінального провадження відповідно до ч. 2 ст. 12 закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» направлено до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності.