Фракція Саркозі засудила поїздку своїх депутатів до окупованого Криму, сам він поки мовчить

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на L'echo Republicain.

Фракція офіційно заявила, що "не підтримує" такий візит. Водночас, жорсткого засудження не пролунало – у фракції зазначили, що "вважають за потрібне зберігати врівноважені стосунки з РФ".

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Для порівняння, правляча нині у Франції Соціалістична партія виявилася значно більш жорсткою. Лідер фракції соціалістів у Національній асамблеї Бруно Лє Ру заявив, що "вважає ганебним той факт, що десять парламентарів поїхали до Криму без погодження з українською владою".

Як повідомляв УНІАН, МЗС найближчим часом зробить подання до Служби безпеки України щодо заборони на в’їзд до України для всіх десяти депутатів Національних зборів та сенату Франції, які цього тижня відвідали Крим.