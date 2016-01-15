У Росії стверджують, що затриманий український військовий хотів відвідати рідних

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу російського відомства.

"Затриманий пояснив, що прибув на російську територію з метою відвідин родичів, які проживають в Чертково. Перетин кордону в обхід встановленого пункту пропуску пояснив тим, що командування його частини категорично заборонило всім військовослужбовцям виїжджати в РФ", — йдеться в повідомленні.

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Прикордонуправління РФ розглядає питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за статтею "Незаконне перетинання державного кордону РФ".

У повідомленні відзначають, що українська сторона раніше також повідомила, що почала з даного питання службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня стало відомо, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області затримали в населеному пункті Чортків військовослужбовця ЗСУ.