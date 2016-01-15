У Росії стверджують, що затриманий український військовий хотів відвідати рідних
У прикордонуправлінні ФСБ Росії по Ростовській області стверджують, що український військовий, затриманий за перетин кордону поза пунктом пропуску, намагався таємно відвідати рідних, оскільки "командування його частини заборонило йому та іншим військовим виїжджати в Росію".
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу російського відомства.
"Затриманий пояснив, що прибув на російську територію з метою відвідин родичів, які проживають в Чертково. Перетин кордону в обхід встановленого пункту пропуску пояснив тим, що командування його частини категорично заборонило всім військовослужбовцям виїжджати в РФ", — йдеться в повідомленні.
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Прикордонуправління РФ розглядає питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за статтею "Незаконне перетинання державного кордону РФ".
У повідомленні відзначають, що українська сторона раніше також повідомила, що почала з даного питання службове розслідування.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня стало відомо, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області затримали в населеному пункті Чортків військовослужбовця ЗСУ.