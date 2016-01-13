Російські прикордонники затримали військового ЗСУ

В обласному прикордонуправлінні заявили, що він незаконно перебував на території Російської Федерації, передає РІА Новости.

"Затриманий перетнув державний кордон РФ поза встановленим пунктом пропуску, при собі не мав документів, що засвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

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Органом дізнання прикордонного управління щодо військовослужбовця порушено справу про адміністративне правопорушення за статтею "Порушення режиму державної кордону РФ".

Крім того, розглядається питання про його притягнення до кримінальної відповідальності за статтею "Незаконне перетинання державної кордону РФ".

Нагадаємо, на початку вересня минулого року російською ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річного Костянтина Мекшуна з Миколаєва, 20-річного Олександра Орленка з Кіровоградщини і його однолітка Олександра Юрова із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-й аеромобільній бригаді.

За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.