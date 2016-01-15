Нардеп попередила про ризики у разі недостатнього фінансування українських військових на кордоні

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка», Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

За словами депутата, внесення в парламент та прийняття бюджету «під ялинку», рано чи пізно мало закінчитися виникненням серйозних проблем.

"Отже, Бюджетом 2015 року грошове забезпечення рядового та сержантського складу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) передбачалось на рівні 2200 грн. Для порівняння, грошове забезпечення рядового та сержантського складу ЗСУ, в той же період, становило 2900 грн, а Національної гвардії – 2800 грн на місяць. Тобто різниця в грошовому окладі військовослужбовців ДПСУ та ЗСУ/НГУ становила 700-600 грн., тобто 21-24%. Бюджетна пропозиція на 2016 рік була сформована з урахуванням суттєвого збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ та НГУ, відповідно до 7000 грн на місяць для рядового та сержантського складу. Втім, для військовослужбовців ДПСУ грошове забезпечення було збільшено лише до розміру окладу військовослужбовців ЗСУ у 2015 році, тобто до 2900 грн. Таким чином, різниця між окладом військовослужбовця ЗСУ та ДПСУ в поточному році складе 4100 грн або 58%!», – розповіла Фріз.

Читайте такожРада повинна зайнятися стратегією оборони та питанням дисципліни в армії - Пашинський

Вона зазначила, що збереження подібної диспропорції призведе до серйозних наслідків.

"По- перше, скорочення військовослужбовців ДПСУ. І це в умовах АТО на Донбасі, нестабільної ситуації навколо Криму, необхідності боротьби з контрабандою на заході України. По-друге, суттєвого зниження рівня охорони державного кордону. По-третє, зриву виконання завдань, що передбачені Планом лібералізації візового режиму ЄС для України на 2016 рік", – зазначила депутат.

За її словами, значна кількість військовослужбовців ДПСУ перебуває в зоні АТО та разом зі ЗСУ та нацгвардійцями виконує свої обов’язки вздовж лінії розмежування, але, разом з тим, отримує значно менше грошове забезпечення.

"З огляду на поточну ситуацію та необхідність передбачати розвиток подій як на Сході так і вздовж семи тисяч кілометрів нашого кордону, вважаю в нас є достатньо підстав для вирівнювання грошового забезпечення нашим військовослужбовцям Державної прикордонної служби. Саме тому, я переконана, що сума – 1,481 млрд.грн., яка потрібна для справедливого вирівнювання оплати праці прикордонникам, має бути знайдена, адже, якщо ми сьогодні фінансово не забезпечимо наших військових на кордоні, завтра ми можемо залишитися без його захисту взагалі", – зауважила Фріз.

Вона переконана в тому, що Міністерство внутрішніх справ, у чиєму підпорядкуванні перебуває ДПСУ, і яке є першим розпорядником бюджетних коштів, не врахувало питання вирівнювання диспропорції грошового забезпечення лише для прикордонників, закриваючи очі на подальші негативні наслідки для держави.

"Ми в комітеті зробимо все для того, щоб ДПС отримала необхідні для цього кошти з Державного бюджету, а також запропонуємо компенсаторні механізми недопущення зростання державного дефіциту", – наголосила Фріз.