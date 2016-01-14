Президент пообіцяв військовим зарплату від семи тисяч гривень

Президент України Петро Порошенко наголошує, що скасування призову в українську армію не буде, заробітна плата військовослужбовців становитиме від 7 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції в Києві.

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"Ми підвищуємо грошове забезпечення для військовослужбовців. Наголошую: на момент моєї інавгурації... мобілізований солдат отримував, перебуваючі в зоні АТО, де ситуація кардинально відрізнялася від того, що є зараз, мобілізований воїн отримував 600 грн. Тепер, з 2016 року, мінімум, який буде отримувати український воїн, становитиме 7 тис. грн. Це поза зоною АТО", - сказав Порошенко.

Він заявив, що це рішення має посилити привабливість служби за контрактом і розширити контрактну складову у формуванні Збройних сил.

"Але я точно можу наголосити, що скасування призову – точно не буде", - заявив Порошенко.