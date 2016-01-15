Місія ОБСЄ завтра відкриє нову патрульну базу в Станиці Луганській

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі завтра відкриє нову патрульну базу у селищі Станиця Луганська в Луганській області.

Як йдеться у повідомленні прес-служби СММ ОБСЄ, перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг разом з командою спостерігачів завтра відвідає Станицю Луганську.

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Мета візиту - оцінити загальну ситуацію з безпекою та відкрити нову передову патрульну базу у селищі.

Очікується, що Хуг візьме участь у двох брифінгах для журналістів спочатку на південному боці мосту о 14:40 (за київським часом), а потім - на північному боці мосту о 15:30 (за київським часом).