ОБСЄ відкрила дві патрульні бази на окупованій частині Донецької області

Як повідомляє місія ОБСЄ, слідом за відкриттям 9 грудня бази СММ ОБСЄ в Горлівці 10 грудня була відкрита така база й у Дебальцевому.

"Слідом за успішним відкриттям нашої передової патрульної бази в Горлівці тільки вчора, ми розширюємо наше постійне представництво в Дебальцевому", - заявив заступник голови СММ Александр Хуг.

Він пояснив, що таким чином місія зможе перебувати ближче до лінії дотику, де фіксується найбільша кількість випадків порушення режиму тиші. Спостерігачі ОБСЄ зможуть більш ефективно відстежувати факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Хуг додав, що місія планує відкрити більше таких баз з обох сторін лінії розмежування.

Читайте такожМісія ОБСЄ вивчає можливість встановлення камер відеоспостереження в районі донецького аеропорту

Повідомляючи про відкриття патрульної бази в Горлівці, СММ ОБСЄ зазначає, що спостерігачі сповістили Спільний центр по контролю і координації про цю подію, і українські, і російські представники в СЦКК підтримали її.

Два місяці тому місія вже повідомляла про намір відкрити кілька передових патрульних баз в районі Горлівки і зверталася до осіб, які здійснюють фактичний контроль міста, забезпечити гарантії безпеки для своїх неозброєних цивільних спостерігачів.

СММ зазначає, що раніше жителі Горлівки висловлювали спостерігачам побажання, щоб представники місії постійно були присутні в їх місті, яке серйозно постраждало в результаті військового конфлікту.

Читайте такожОБСЄ фіксує подальше озброєння бойовиків у порушення Мінських угод

«Ми сподіваємося, що сторони будуть сприяти роботі СММ по зниженню напруженості та нормалізації ситуації в Україні, а наші передові патрульні бази, у свою чергу, істотно цьому сприяти», - сказав Хуг.

Раніше СММ вже відкрила дві передові патрульні бази в районах, що контролюються українським урядом – у Волновасі (Донецька область) і Новоайдарі (Луганська область).

Третя база була відкрита в Стаханові Луганської області, розташованому на непідконтрольній уряду території. Місія має намір відкрити більше таких баз по обидві сторони лінії розмежування, щоб забезпечити ефективний моніторинг у рівному співвідношенні.