Заарештований доброволець, що розповів про нерухомість прокурора сил АТО, оголосив голодування

Відповідне звернення арештованого опублікували "Новости Донбасса".

Таке рішення Ружанський мотивував тим, що не має іншого способу захисту, окрім крайніх дій.

Також він висунув вимоги, за якими голодування може бути припинене.

Ружанський вимагає відсторонення Кулика від керівництва військовою прокуратурою АТО, передачі своєї справи в органи Міністерства внутрішніх справ або в інший орган досудового розслідування і допиту його слідчими Національного антикорупційного бюро в якості потерпілого у справі про корупцію військового прокурора сил АТО Кулика.

Крім цього, серед висунутих умов зустріч з заступником генерального прокурора Давідом Сакварелідзе, представниками посольства США і Європейського союзу в Україні, народним депутатом України Ігорем Луценком або Єгором Соболєвим, журналістами Юрієм Бутусовим або Савіком Шустером.

Як зазначає видання, Ружанський неодноразово публікував на своїй сторінці в Facebook інформацію, яка може свідчити про корупцію у військовій прокуратурі.

Проходячи військову службу в Краматорську (Донецька область), Ружанський став учасником бійки з двома місцевими жителями, в ході якої застосував травматичний пістолет. В результаті один з нападників отримав легкі тілесні ушкодження.

Ружанський в свою чергу зняв побої і звернувся до міліції, стверджуючи, що на нього напали через неприязнь до українських військовослужбовців, однак у підсумку сам опинився під слідством. Екс-доброволець вважає, що військова прокуратура фальсифікує кримінальне провадження.

24 грудня 2015 року він був затриманий військовою прокуратурою вже у себе вдома у Харкові за підозрою в скоєнні злочину за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), а 25 грудня Краматорський міський суд заарештував Ружанского на 2 місяці без права внесення застави.

Перед оголошенням рішення про арешт Ружанський пообіцяв, що в разі його прийняття оголосить голодування.

14 січня Донецький апеляційний суд залишив це рішення в силі.

У той же час 7 січня НАБУ заявило, що взялося розслідувати придбання Куликом дорогої нерухомості.