НАБУ взялося розслідувати придбання прокурором сил АТО дорогої нерухомості

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Національним антикорупційним бюро України за вказаним вами фактом розпочато досудове провадження за ч. 2 cт. 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення)», – йдеться у листі.

У грудні журналісти видання «Донецька правда» з'ясували, що Кулик, а також його близькі родичі стали власниками кількох дорогих квартир у Києві.

Раніше про ці ж факти повідомив сержант військової служби правопорядку Краматорська Олександр Ружанський, який після того був побитий у цьому місті, але якого самого при цьому звинувачують у «хуліганстві» стосовно нападників. Наразі сержант затриманий і заарештований. Ружанський стверджує, що справу проти нього фабрикують через оприлюднений компромат на військового прокурора.

Радіо Свобода зазначає, що сам Кулик відмовився коментувати звинувачення на свою адресу телефоном, попросивши очікувати на офіційну відповідь від Генеральної прокуратури. Наразі видання не отримало відповідь від ГПУ на свій запит.