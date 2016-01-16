Суд відправив під варту мера Затоки, підозрюваного у передачі в приватну власність узбережжя

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, рішення винесено сьогодні.

«Чиновників підозрюють у зловживанні службовим становищем, а саме - у незаконному відчуженні із комунальної власності та подальшої передачі у приватну власність більш як 3 га землі, розташованої на території Затоківської селищної ради. Ринкова вартість землі становить понад 50 млн грн», - відзначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 15 січня співробітники прокуратури Одеської області разом з працівниками поліції вручили повідомлення про підозру селищному голові Затоки, голови постійної комісії з земельних питань та головному архітектору р. Білгород-Дністровський у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та умисне перешкоджання виконанню постанови суду).

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Як написав на своїй сторінці в Facebook заступник генерального прокурора, прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе, встановлено, що у вересні-грудні 2014 року вищезазначені особи незаконно вивели з комунальної власності земельну ділянку рекреаційного призначення площею більш як 3 гектарів, після чого передали у приватну власність. Землю, яка знаходиться в одному з найперспективніших районів біля узбережжя Чорного моря, розділили між 66 особами.