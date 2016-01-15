Підозрювана у тероризмі опозиційна активістка з РФ заявляє про катування в СБУ

Затримана в Києві Анастасія Леонова заявляє, що готова відмовитися від громадянства РФ. Про це пише "Медуза".

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За словами Анастасії, зараз умови її утримання в Київському СІЗО "нормальні". Але у Відділі забезпечення досудового розслідування СБУ, де вона перебувала з моменту затримання 10 грудня до 31 "був кошмар".

"Тортури, приниження, погрози, обшуки, вилучення особистих речей і записів — все було. В суд з обрання запобіжного заходу мене возили в наручниках з руками за спиною і з темним мішком на голові в не призначеному для перевезення людей транспорті. Зараз нормально, наскільки це можливо. Мені і не потрібні п'ятизіркові умови, я хочу домогтися зняття підозр, які не підкріплені жодними фактами", - заявляє Леонова.

На питання про те, чи йшлося з нею про обмін, російська активістка відповіла: "Дуже сподіваюся, що мови про обмін не йде. Я готова добровільно відмовитися від російського громадянства, моя позиція з цього питання ніяк не змінилася у зв'язку з моїм арештом. І "Правий сектор", і "Азов" у Росії визнані екстремістськими організаціями (насправді лише "Правий сектор", - ред.), тому мені загрожує кримінальне переслідування на Батьківщині".

Додамо, 15 січня в ЗМІ з посиланням на повідомлення в особистому Facebook Леонової, з'явилася інформація про те, що вона оголосила голодування. Незабаром воно було видалене і на момент написання новини в профілі Леонової інформація, що підтверджує голодування, відсутня.

Як повідомляв УНІАН, учасниця протестів на Манежній площі і акцій проти режиму Володимира Путіна Леонова Анастасія була затримана в Києві 10 грудня, при цьому, доказів її причетності до терористичних груп слідство не надало. Відзначається, що в ході обшуку за місцем її проживання зброї, будь-яких вибухових речовин, матеріалів, придатних для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, та літератури екстремістського спрямування, за словами активістки, знайдено не було.