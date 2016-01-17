На Львівщині рятувальники попереджають про високу ймовірність сходження лавин

11:21, 17 січня 2016
Суспільство
179 0

На Львівщині у горах сьогодні висока ймовірність сходження лавин.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, у зв’язку зі снігом та хуртовинами 17 січня на високогір’ях Львівської області очікується підвищена лавинна небезпека - III ступеня (з V ступенів за міжнародною шкалою).

Читайте такожУ найближчі два дні серйозно погіршиться погода: вітер посилиться, Україну замете снігом

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з цим ГУ ДСНС закликає мешканців області та туристів утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter