На Львівщині рятувальники попереджають про високу ймовірність сходження лавин
11:21, 17 січня 2016Суспільство
179 0
На Львівщині у горах сьогодні висока ймовірність сходження лавин.
Рятувальники попереджають про високу ймовірність сходження лавин / УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, у зв’язку зі снігом та хуртовинами 17 січня на високогір’ях Львівської області очікується підвищена лавинна небезпека - III ступеня (з V ступенів за міжнародною шкалою).
Читайте такожУ найближчі два дні серйозно погіршиться погода: вітер посилиться, Україну замете снігом
Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з цим ГУ ДСНС закликає мешканців області та туристів утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter