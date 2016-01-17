На Львівщині рятувальники попереджають про високу ймовірність сходження лавин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, у зв’язку зі снігом та хуртовинами 17 січня на високогір’ях Львівської області очікується підвищена лавинна небезпека - III ступеня (з V ступенів за міжнародною шкалою).

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Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з цим ГУ ДСНС закликає мешканців області та туристів утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.