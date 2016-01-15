Вчителя, який повів дітей на небезпечну лижну трасу у Франції, нещодавно випустили з психлікарні - ЗМІ

Про це повідомляє L'express з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Вчитель, що керував групою школярів, які потрапили під лавину у Французьких Альпах, у листопаді вийшов із психіатричної лікарні, де проходив курс лікування важкими ліками, в тому числі й антидепресантами.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Французьких Альпах 13 січня в результаті сходу сніжної лавинизагинули двоє людей - український турист і 14-річна французька школярка.

Інцидент стався на гірськолижному курорті Ле-Дез-Альп в департаменті Ізер. За повідомленням місцевих ЗМІ, в лавину потрапили 9 школярів з Ліона і їх учитель.