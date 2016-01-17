Синоптики попереджають про суттєве ускладнення погодних умов 17-18 січня

За даними Гідрометцентру, в Україну переміститься активний південний циклон.

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Протягом 17-18 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської, та 18 січня Харківської і Сумської областей очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети при швидкості вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/сек.

Також наголошується, що небезпечні та стихійні явища погоди в цих областях можуть призвести до суттєвого ускладнення і повного припинення руху транспорту, порушення зв'язку та енергопостачання населених пунктів, ускладнень роботи комунальних служб.