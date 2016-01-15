Поліція просить водіїв не планувати на вихідні далекі поїздки через погіршення погодних умов

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції України.

За повідомленням синоптиків, з 16 січня в Україні істотне погіршення погодних умов з подальшим зниженням температури: сніг, мокрий сніг, місцями сильні опади, на дорогах ожеледиця. Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням за можливості відкласти поїздки на далекі відстані, бути уважними та обережними.

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16 січня сніг та мокрий сніг, у південних та центральних областях з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у більшості північних та центральних, вдень у південних та східних областях місцями сильні опади; 17 січня у південних, східних, Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у північних областях хуртовини. На дорогах країни ожеледиця.

Поліція також нагадує водіям про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху.

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