Негода крокує Україною: знеструмлено понад 130 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, без електропостачання залишаються 47 н.п. у Миколаївській області, 42 н.п – у Херсонській, 29 н.п. – в Одеській, 16 н.п – у Дніпропетровській та 4 н.п. – у Кіровоградській.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, вчора в Одеській області через негоду закрили три порти, а міжнародний аеропорт «Одеса» призупинив прийом і відправлення літаків.