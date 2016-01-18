Негода крокує Україною: знеструмлено понад 130 населених пунктів

08:41, 18 січня 2016
Суспільство
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В Україні впродовж 17-18 січня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 15-20 м/с) сталося знеструмлення 138 населених пунктів у п’яти областях.

dumskaya.net

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, без електропостачання залишаються 47 н.п. у Миколаївській області, 42 н.п – у Херсонській, 29 н.п. – в Одеській, 16 н.п – у Дніпропетровській та 4 н.п. – у Кіровоградській.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, вчора в Одеській області через негоду закрили три порти, а міжнародний аеропорт «Одеса» призупинив прийом і відправлення літаків.

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