Негода на Одещині: через складні погодні умови закрили порти й скасували авіарейси (фоторепортаж, відео)

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Володимир Жмак, закриті Білгород-Дністровський, Усть-Дунайський та Южний морські торговельні порти.

Крім того, за його даними, станом на 12.00 в області знеструмлено 15 населених пунктів: два - в Овідіопольському районі, п'ять - у Роздільнянському, по одному - в Кодимському, Балтському, Біляївському, Білгород-Дністровському, Тарутинському, Татарбунарському, Ізмаїльському та Комінтернівському районах.

Працюють ремонтні бригади. На дорогах задіяно 105 одиниць техніки та 164 спеціаліста.

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"У Кошарах розгорнуто пересувний пункт обігріву, із 40 машин, які застрягли на підйомі, 12 вже витягли", - написав Жмак.

Крім того, у Міжнародному аеропорту "Одеса" всі найближчі рейси на прибуття і відліт скасовані.

Зокрема, крім скасованих раніше рейсів зі Стамбула (Туреччина, очікувався о 16.00) та аеропорту «Бориспіль» (11.00), скасовано ще 2 рейси - з Відня (Австрія, 13.15) та Варшави (14.10). Борт із Мінська (Білорусь, 13.30) змінив маршрут.

Також додатково скасовано рейси з Одеси до Відня (15.40) та Варшави (14.50).

«Найімовірніше, буде скасований рейс і до Мінська на 14.20», - повідомило джерело в аеропорту.

Поки невідомо, чи прибудуть вечірні рейси, зокрема, з «Борисполя» (20.30) і Стамбула (20.50), а також чи відбудеться виліт із Одеси літаків до Тель-Авіва (Ізраїль, 21.30) і Стамбула (21.45).

Наразі в Одесі та області складні погодні умови: сильні снігопади й хуртовини, снігові замети при сильному вітрі, ожеледиця.