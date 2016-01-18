По всій території України оголошено штормове попередження

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що 18 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях надзвичайно складні погодні умови: дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети при швидкості вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с.

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У Приазов'ї, Дніпропетровській та Луганській областях місцями сильні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу. Крім того, у східних та північних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах країни ожеледиця.

Також штормове попередження оголошено у Києві та області.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що в Україні впродовж 17-18 січня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 15-20 м/с) сталося знеструмлення 138 населених пунктів у п’яти областях.