Через негоду в чотирьох областях України заборонено рух автошляхами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Внаслідок погіршення погодних умов (інтенсивних снігопадів) введено попереджувальні заходи щодо недопущення аварійних ситуацій та виникнення заторів у вигляді обмеження та заборони руху автотранспортних засобів у період складних погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Так, у Миколаївській області запроваджено заборону руху автотранспорту на дорогах загального користування; в Одеській – діє обмеження та заборона руху транспортних засобів на дорогах загального користування; в Кіровоградській області – заборона руху вантажних автомобілів та пасажирського транспорту на автодорогах; у Дніпропетровській області – заборона руху всіх видів транспорту на автодорогах державного значення.

За даними ДСНС, упродовж доби зі снігових заметів звільнено 313 автотранспортних засобів.

На автодорогах Миколаївської та Одеської областей функціонує 10 пересувних мобільних пунктів обігріву.

Разом з тим в ДСНС звертають увагу, що, за даними українського Гідрометцентру, 18 січня внаслідок переміщення активного південного циклону на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Харківської та Сумської областей очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, снігові замети при швидкості вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с; в Приазов'ї, Дніпропетровській та Луганській областях дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, на решті території часом сніг.

Температура повітря вночі 18 січня 8-14°, вдень 4-10° морозу, в Приазов'ї вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.